Продуктові набори для жителів Торецької громади видаватимуть у Дніпрі 14 вересня: хто може отримати

Видача гуманітарної допомоги. Ілюстративне фото: портал “Дія”

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14 вересня у Дніпрі продовжать видавати гуманітарну допомогу жителям Торецької громади, які евакуювалися з територій активних бойових дій у 2026 році. Отримати продуктовий набір можна буде особисто протягом трьох годин. Для цього потрібно мати оригінали документів.

Про видачу допомоги повідомили у Торецькій міській військовій адміністрації.

Гуманітарну допомогу видаватимуть 14 вересня з 09:00 до 12:00 за адресою: Дніпро, вул. Воскресенська, 41, кабінет 306.

Продуктові набори призначені для жителів Торецької громади, які евакуювалися з територій активних бойових дій упродовж 2026 року. При цьому не має значення, з якої саме області людина евакуювалася — Донецької, Запорізької чи іншої.

Для отримання допомоги необхідно мати оригінали трьох документів: паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та довідку ВПО, отриману у 2026 році. У Торецькій МВА наголошують, що продуктові набори видаватимуть лише особисто жителям громади, які відповідають зазначеним умовам.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

(099) 611-89-54;

(066) 456-71-70.

Нагадаємо, мешканки Донецької та Луганської областей можуть долучитися до онлайн-груп підтримки для людей зі схожим життєвим досвідом. Учасниці зможуть спілкуватися у групі без оцінок і критики, а також отримувати індивідуальну підтримку на спеціальній лінії.