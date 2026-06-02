Одяг. Ілюстративне фото: Pixabay

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Для переселенців із Покровської громади, які мають дітей до 10 років, роздаватимуть одяг та взуття у Дніпрі. Ці речі — нові, різних розмірів та сезонів. Розповідаємо, як їх отримати.

Про ініціативу повідомили у Покровській МВА.

Отримати новий одяг та взуття запрошують родини із Покровської громади, які виховують дітей віком від 0 до 10 років. Для них підготували речі різних розмірів та сезонів — є усе необхідне, зазначають посадовці.

Видаватимуть таку допомогу з 10 до 15 години, а приходити по неї потрібно за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 56.

“Видача дитячого одягу та взуття проводиться з метою підтримки родин, які виховують дітей, та забезпечення їх необхідними речами. Запрошуємо скористатися можливістю отримати допомогу”, — написали у Покровській ВА.

Нагадаємо, станом на кінець травня 2026 року переселенці з Покровської громади отримали вже 4,6 мільярда гривень компенсації за знищену нерухомість. Члени місцевої комісії погодили за травень виплату компенсаційних сертифікатів за 1668 заявами. Втім, ще понад 5 тисяч заявників очікують на розгляд своїх заяв.