1668 жителів Покровської громади отримали за травень 2026 року компенсацію за знищене житло.

Станом на кінець травня 2026 року переселенці з Покровської громади отримали вже 4,6 мільярда гривень компенсації за знищену нерухомість. Члени місцевої комісії погодили за травень виплату компенсаційних сертифікатів за 1668 заявами. Втім, ще понад 5 тисяч заявників очікують на розгляд своїх заяв.

Про компенсації розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

“Станом на сьогодні (29 травня 2026 року, — ред.) комісія отримала 17 796 заяв. На сьогодні вже сформували майже 4 тисячі сертифікатів, які занесені в реєстр. За травень у нас був непоганий результат — сформовано 1668 сертифікатів. За квітень було 1256. Тобто є динаміка і ми її нарощуємо”, — розповідає Сергій Добряк.

За його словами, станом на кінець травня 2026 року сума виплачених житлових сертифікатів мешканцям Покровської громади сягнула 4,6 мільярда гривень.

“Наразі трохи більше 5 тисяч наших мешканців очікують сертифікати. Хочемо і будемо намагатися опрацювати всі ці заявки, і до кінця літа плануємо, що більше половини з них отримають їх (компенсації, — ред.)”, — уточнив Сергій Добряк.

Він запевняє, що компенсації виплачують не тільки жителям Покровська, а й мешканцям сіл громади, які раніше вкрай мало подавали заяв, але зараз процес активізувався.

Очільник військової адміністрації нагадав, що станом на кінець травня 2026 року місцеві ще можуть подавати заявки на компенсацію через додаток “Дія”. Однак якщо Покровськ та села громади офіційно визнають тимчасово окупованими, така можливість зникне через законодавчі причини.

Нагадаємо, співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив про повну окупацію Покровська та Мирнограда на Донеччині. Однак, українські військові запевняють, що бійці ЗСУ продовжують утримувати позиції у місті.