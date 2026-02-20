Прийом громадян у Центрі підтримки. Фото: Facebook/Торецька міська військово-цивільна адміністрація

У середу, 25 лютого, начальник управління соціального захисту населення Торецької міської ВА Олександр Кузін прийматиме жителів Торецької громади у Дніпрі. Вони матимуть можливість наживо поспілкуватися з представником місцевої влади протягом двох годин.

Про це повідомили у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.

Захід почнеться о 10:00 та триватиме до 12:00. Громадян чекають за адресою м. Дніпро, вулиця Воскресенська, буд №41, офіс 204.

Завчасна реєстрація за участь не потрібна, прийти можуть всі мешканці громади, які мають питання або потребують консультацій щодо соціальних послуг та підтримки.

Втім, громадян попередили, що у випадку повітряної тривоги прийом здійснювати не будуть. Це потрібно для збереження життя та здоров’я жителів громади.

Нагадаємо, адміністратор ЦНАП м. Торецька, який працює у Києві, скоротив кількість прийомів громадян на тиждень. Раніше послуги можна було отримати від понеділка по п’ятницю, однак тепер — тільки у понеділок та четвер. У Торецькій міській ВА попередили, що ці зміни є тимчасовими.