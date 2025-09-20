Наслідки удару по Дніпру в ніч на 20 вересня 2025 року. Фото: Сергій Лисак

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У ніч на 20 вересня 2025 року російські війська завдали масованого удару безпілотниками та ракетами по Дніпру. Внаслідок вибухів загинула щонайменше одна людина, ще 26 отримали поранення різного ступеня. Більшість постраждалих мають травми середньої тяжкості, але один чоловік перебуває у тяжкому стані.

Про наслідки ударів повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Збільшилась кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на область. Наразі у Дніпрі 26 поранених. 14 перебувають у лікарні, решта лікуватимуться вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік. Він має опіки 70% тіла. За його життя борються медики”, — написав о 9:00 Сергій Лисак.

Ліквідація наслідків ударів ще триває, і кількість постраждалих не є остаточною.

Крім цього, у Дніпрі вибухи пошкодили кілька житлових багатоповерхівок, підприємств, приватних будинків, господарських споруд та гаражів. У місті виникло кілька пожеж.

Наслідки удару по Дніпру в ніч на 20 вересня 2025 року. Фото: Сергій Лисак

Наслідки удару по Дніпру в ніч на 20 вересня 2025 року. Фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Наслідки удару по Дніпру в ніч на 20 вересня 2025 року. Фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдавали ударів по прифронтовій Костянтинівці з авіації та артилерії. Через ці атаки загинула одна цивільна людина, поранень зазнала ще одна. У місті фіксують руйнування у житлових кварталах.