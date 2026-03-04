Кабінет клінічного логопеда у Дніпрі. Фото: Добропільська МВА

У Дніпрі на базі релокованого Добропільського центру комплексної реабілітації запрацював кабінет клінічного логопеда. Там надаватимуть допомогу всім, хто потребує відновлення усного та писемного мовлення. Як можна записати до осередку – читайте далі.

Про відкриття повідомили у Добропільській МВА.

Кабінет клінічного логопеда запрацював у перші дні. Його створили на базі Добропільського центру комплексної реабілітації людей з інвалідністю у Дніпрі – з облаштуванням допомогла громадська організація “Дніпровська ліга соціальних працівників”.

Як розповіли посадовці, в осередку проводитимуть індивідуальні та групові заняття за сучасними методиками, працюватимуть над відновленням усного та писемного мовлення. Загалом отримати допомогу зможуть:

діти із мовленнєвими порушеннями та РАС;

люди з інвалідністю;

ветерани та постраждалі від бойових дій.

“Ми прагнемо, щоб кожна дитина в нашій громаді відчувала підтримку та турботу. Відкриття цього кабінету — це нова можливість для дітей бути почутими, а для нас — обов’язок надати їм якісну допомогу фахівців та створити комфортний простір, навіть у ці складні часи”, — кажуть Добропілській ВА.

Записатися до кабінету логопеда або ж отримати консультації можна за цим номером: +38 (050) 198-62-47. Вони приймають дзвінки з 9:00 до 15:00.

