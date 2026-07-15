У Дніпрі затримали двох військових Маріупольського РТЦК: що відомо

Правоохоронці затримали та проводять обшуки у представників Маріупольського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки у Дніпрі. Серед них — молодший сержант та солдат. Їм інкримінують кримінальні правопорушення, передбачені статтями про вимагання та шахрайство.

Про це пише видання “Суспільне. Дніпро” з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Там розповіли, що представники у яких проводять обшуки, належать до територіального центру комплектування та соцпідтримки іншого регіону. Цю інформацію підтвердили на сторінці Донецького обласного ТЦК та СП.

За їхніми даними, правоохоронці затримали двох військовослужбовців Маріупольського РТЦК та СП – молодшого сержанта та солдата. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень за частиною 4 статті 189 (вимагання) та частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

“Керівництво Маріупольського РТЦК та СП і Донецького ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви корупційних злочинів та сприяє правоохоронним органам у встановленні всіх обставин справи й притягненні винних людей до відповідальності”, — йдеться в пості обласного ТЦК та СП.

Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Краматорську затримали начальника одного з місцевих комунальних підприємств та його підопічну. За даними слідства, вони організували схему з бронюванням військовозобовʼязаних — на цьому заробили майже 400 тисяч гривень. Нині обох підозрюють у заволодінні чужим майном та зловживанні службовим становищем.