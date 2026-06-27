У Добропіллі, Білицькому та селищі Водянське 168 власників нерухомості отримають сертифікати за зруйноване житло (перелік адрес)

Добропілля влітку 2025 року. Ілюстративне фото: Євгенія Таранченко/Громадське радіо

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26 червня 2026 року комісія розглянула 209 заяв від жителів Добропілля, Білицького та селищі Водянське щодо компенсації за зруйноване житло. За результатами розгляду 168 власників нерухомості отримають сертифікати на нове житло. Ще восьми заявам відмовили у компенсаціях. Перелік адрес наведено нижче.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 26 червня 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації. Зокрема її отримають мешканці таких будинків:

№21 у мікрорайоні Молодіжний у Добропіллі;

№22 у мікрорайоні Молодіжний у Добропіллі;

№25 у мікрорайоні Молодіжний у Добропіллі;

№32 у мікрорайоні Молодіжний у Добропіллі;

№36 у мікрорайоні Молодіжний у Добропіллі;

№1 по проспекту Шевченка у Добропіллі;

№21 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№22 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№24 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№25 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№29 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№3 по вулиці Новій у Добропіллі;

№5 по вулиці Полтавській у Добропіллі;

№21 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№33 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№109 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№115 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№125 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№127 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№29 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№35 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№37 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№10 по проспекту Перемоги у Добропіллі;

№30 по вулиці Залізничній у Добропіллі;

№34 по вулиці Залізничній у Добропіллі;

№36 по вулиці Залізничній у Добропіллі;

№23 по вулиці Незалежності у Білицькому;

№24 по вулиці Незалежності у Білицькому;

№30 по вулиці Незалежності у Білицькому;

№35 по вулиці Незалежності у Білицькому;

№16 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№17 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№28 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№32 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№38 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№42 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№48 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№12 по вулиці Праці у Білицькому;

№24 по вулиці Праці у Білицькому;

№37 по вулиці Праці у Білицькому;

№38 по вулиці Праці у Білицькому;

№39 по вулиці Праці у Білицькому;

№40 по вулиці Праці у Білицькому;

№41 по вулиці Праці у Білицькому;

№42 по вулиці Праці у Білицькому;

№1 по вулиці Харківській у Білицькому;

№3 по вулиці Харківській у Білицькому;

№9 по вулиці Харківській у Білицькому;

№10 по вулиці Харківській у Білицькому;

№13 по вулиці Харківській у Білицькому;

№12 по вулиці Федора Чабана у Білицькому;

№21 по вулиці Федора Чабана у Білицькому;

№24 по вулиці Федора Чабана у Білицькому;

№17 по вулиці Парковій у Білицькому;

№24 по вулиці Парковій у Білицькому;

№25 по вулиці Парковій у Білицькому;

№34 по вулиці Парковій у Білицькому;

№42 по вулиці Парковій у Білицькому;

№44 по вулиці Парковій у Білицькому;

№4 по вулиці Романа Шухевича у Білицькому;

№6 по вулиці Романа Шухевича у Білицькому;

№29 по вулиці Романа Шухевича у Білицькому;

№24 по вулиці Миру у Білицькому;

№4 по вулиці Центральній у Водянському;

№10 по вулиці Центральній у Водянському;

№31 по вулиці Центральній у Водянському;

№6 по вулиці Дружби у Водянському.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, попереднього разу комісія засідала тиждень тому — 19 червня 2026 року. Тоді погодили 168 заяв на компенсацію за зруйноване житло в рамках програми “єВідновлення”.