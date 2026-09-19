У Добропіллі, Білицькому та селищі Водянському 256 заявників отримають сертифікат за зруйноване житло (перелік адрес)

Зруйнований будинок у Добропіллі, 2025 рік. Архівне фото: Вільне Радіо

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18 вересня 2026 року комісія розглянула 307 заяв жителів Добропілля, Білицького та селища Водянського щодо компенсації за зруйноване житло. За 256 заявами власники нерухомості отримають сертифікат на нове житло. Ще за 10 заявами відмовили у компенсації через невідповідність наданих даних. Повний перелік адрес публікуємо нижче.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 18 вересня 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації. Зокрема її отримають мешканці таких будинків:

№18 по вулиці Банковій у Добропіллі;

№28 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№32 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№34 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№34 по вулиці Залізничній у Добропіллі;

№30 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№32 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№34 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№36 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№37 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№45 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№17 по вулиці Незалежності у Добропіллі;

№20 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№37 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№13 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№15 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№21 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№23 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№25 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№26 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№63 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№67 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№91 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№105 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№115 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№117 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№119 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№127 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№25 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№27 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№29 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№37 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№3 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№6 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№8 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№13 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№15 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№21 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№24 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№26 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№32 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№35 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№37 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№39 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№1 на проспекті Шевченка у Добропіллі;

№18 на проспекті Шевченка у Добропіллі;

№8 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№12 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№17 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№18 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№19 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№27 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№11 по вулиці Ременного у Добропіллі;

№15 по вулиці Ременного у Добропіллі;

№5 по вулиці Полтавській у Добропіллі;

№24-А у провулку Санаторному у Добропіллі;

№21 по вулиці Будівельній у Білицькому;

№38 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№40 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№22 по вулиці Парковій у Білицькому;

№38 по вулиці Парковій у Білицькому;

№46 по вулиці Парковій у Білицькому;

№48 по вулиці Парковій у Білицькому;

№21 по вулиці Федора Чабана у Білицькому;

№22 по вулиці Праці у Білицькому;

№28 по вулиці Праці у Білицькому;

№6 по вулиці Харківській у Білицькому;

№25 по вулиці Харківській у Білицькому;

№29 по вулиці Харківській у Білицькому;

№31 по вулиці Харківській у Білицькому;

№8 по вулиці Шкільній у Водянському;

№14 по вулиці Шкільній у Водянському;

№7 по вулиці Центральній у Водянському;

№10 по вулиці Центральній у Водянському.

Крім цього, посадовці заявили, що погодили компенсаційні сертифікати за знищені приватні будинки у Добропіллі, Білицькому та селах Світле, Водянське, Чернігівка та Новоукраїнка. Однак, адрес не уточнили.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, попереднього разу комісія при Добропільській міській ВА розглядала заяви 11 вересня 2026 року. Тоді місцевим погодили 248 сертифікатів.