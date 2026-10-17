У Добропіллі, Білицькому та селищі Водянському ще 267 заявників отримають сертифікат за зруйноване житло (перелік адрес)

Зруйнований будинок у Добропіллі, 2025 рік. Архівне фото: Вільне Радіо

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16 жовтня 2026 року комісія розглянула 320 заяв жителів Добропілля, Білицького та селища Водянського щодо компенсації за зруйноване житло. За 267 заявами власники нерухомості отримають сертифікат на нове житло. Ще за 10 заявами відмовили у компенсації через невідповідність наданих даних. Повний перелік адрес публікуємо нижче.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 2 жовтня 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації. Зокрема її отримають мешканці таких будинків:

№18 по вулиці Банковій у Добропіллі;

№28 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№32 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№34 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№3 по вулиці Героїв Крут у Добропіллі;

№34 по вулиці Залізничній у Добропіллі;

№25 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№27 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№30 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№33 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№34 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№36 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№37 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№38 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№39 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№43 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№31 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№33 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№33А по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№35 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№37 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№21 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№22 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№21 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№21А по вулиці Травневій у Добропіллі;

№63 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№91 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№105 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№115 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№117 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№119 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№125 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№127 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№3 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№6 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№8 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№21 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№22 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№24 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№35 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№37 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№39 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№8 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№10 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№12 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№17 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№18 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№19 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№22 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№4 по проспекту Шевченка у Добропіллі;

№12 по проспекту Шевченка у Добропіллі;

№13 по проспекту Шевченка у Добропіллі;

№35 по проспекту Перемоги у Добропіллі;

№1 по вулиці Будівельній у Білицькому;

№15 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№27 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№40 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№46 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№15 по вулиці Незалежності у Білицькому;

№3 по вулиці Парковій у Білицькому;

№9 по вулиці Перемоги у Білицькому;

№31 по вулиці Праці у Білицькому;

№37 по вулиці Праці у Білицькому;

№40 по вулиці Праці у Білицькому;

№9 по вулиці Харківській у Білицькому;

№11 по вулиці Романа Шухевича у Білицькому;

№3 по вулиці Дружби у Водянському;

№4 по вулиці Шкільній у Водянському;

№6 по вулиці Шкільній у Водянському;

№3 по вулиці Центральній у Водянському;

№9 по вулиці Центральній у Водянському;

№10 по вулиці Центральній у Водянському;

№28 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№32 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№36 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№16 по вулиці Миру в Білицькому;

№7 по вулиці Перемоги у Білицькому;

№18 по вулиці Шкільній у Світлому.

Крім цього, посадовці заявили, що погодили компенсаційні сертифікати за знищені приватні будинки у Добропіллі, Білицькому, Ганнівці, Водянському, Світлому, Святогорівці, Чернігівці та Шевченку. Однак, адрес не уточнили.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами:

‪+38 (075) 112-69-01;

+38 (075) 112-69-02;

+38 (075) 112-69-03.

Нагадаємо, попереднього разу комісія при Добропільській міській ВА розглядала заяви 25 вересня 2026 року. Тоді місцевим погодили 247 сертифікатів.