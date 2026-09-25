У Добропільській громаді ще 247 власникам житла погодили компенсації

Зруйнований будинок у Добропіллі, 2025 рік. Архівне фото: Вільне Радіо

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У п’ятницю, 25 вересня, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищену нерухомість у Добропільській громаді розглянула 310 заяв від місцевих мешканців, які намагаються отримати компенсації за своє житло. Комісія загалом погодила 247 сертифікатів, а ще 63 заявникам відмовила або зупинила розгляд. Розповідаємо, за якими адресами погодили виплати.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 25 вересня 2026 року. З документом можна ознайомитися на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Так, на підставі технічних звітів сертифікати погодили 200 власникам нерухомості за адресами:

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинок 28;

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинок 34;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 30;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 32;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 33;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 34;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 39;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 43;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 45;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 24;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33а;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 15;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 23;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 26;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 31;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 63;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 67;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 91;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 105;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 115;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 119;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 123;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 27;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 29;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 3;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 6;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 8;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 24;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 35;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 37;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 39;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 12;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 8;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 12;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 27;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 28;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 31;

місто Добропілля, вулиця Ременного, будинок 11;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 1;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 5;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 18;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 7;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 8;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 19;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 31;

приватні будинки в населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Світле, сел. Водянське, сел. Чернігівка, сел. Шевченко.

Ще 47 сертифікатів погодили після дистанційного обстеження:

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 36;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 38;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 15;

приватні будинки в населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, с. Вірівка, сел. Світле, сел. Водянське, сел. Чернігівка, с. Новий Донбас, сел. Шевченко.

14 заявникам відмовили через невідповідність наданих даних, розгляд ще 49 заяв зупинили, адже комісії бракує інформації для рішення.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, українські військові повністю зачистили сили росіян, які ті накопичували протягом літа в смузі відповідальності 1-го корпусу “Азов”. Захисники зірвали спроби окупантів вийти на логістичні шляхи задля оточення Дружківки та вдарити у напрямку Добропілля. В операції брали участь декілька підрозділів.