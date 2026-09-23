ЗСУ зірвали плани росіян оточити Дружківку та наступати на Добропілля

Полонені росіяни. Фото: з відео "Азову"

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Українські військові повністю зачистили сили росіян, які ті накопичували протягом літа в смузі відповідальності 1-го корпусу “Азов”. Захисники зірвали спроби окупантів вийти на логістичні шляхи задля оточення Дружківки та вдарити у напрямку Добропілля. В операції брали участь декілька підрозділів.

Про це повідомили у пресцентрі “Азову”.

За їхніми даними, окупанти в складі 90-ї танкової дивізії та 8-ї загальновійськової армії намагалися вийти на логістичні шляхи, аби оточити Дружківку та вдарити у напрямку Добропілля. Однак плани загарбників вдалося повністю зірвати спільними зусиллями декількох підрозділів — ЗРСП Ultima Ratio, 1-го та 6-го батальйонів 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”, ОЗСП “Туман” та батальйону “Шквал” 425-го ОШП “Скеля”.

“Перше завдання, яке було на меті — це ізоляція вогневими засобами району накопичення, блокування противника з метою недопущення подальшого просування та формування сприятливих умов для просування наших штурмових груп. Власне, я вважаю, це завдання виконано”, — розповів командир 12 бригади Хорус.

7 серпня 2026 року перші штурмові групи вийшли на маршрути та налагодили швидку взаємодію: по укриттях відпрацьовували FPV-дронами та бомберами. Це дозволяло бійцям закріплюватися на точках без зайвих втрат, зазначили в “Азові”.

“Головний результат цієї операції — співвідношення втрат. За час виконання бойового завдання — близько 2 місяців — ми знищили десятьох окупантів, ще одного взяли у полон: це тільки стрілецький бій. Якщо брати наші ударні БпЛА — близько десяти росіян, багато поранених та ураженої техніки”, — каже командир 1 групи ОЗСП “Туман” Франик.

Паралельно з цим загін Lasar’s Group реалізував спецоперацію “Арт-Ашан”, яка була направлена на знищення російських гаубиць уздовж лінії фронту, зокрема на Добропільському напрямку. Основою успіху, кажуть там, став спеціальний боєприпас — його розробили інженери загону. Під час ударів дронами Lasar він розривав стволи гармат — це унеможливлювало надалі атакувати позиції ЗСУ.

Так, у результаті захисникам вдалося знищити й уразити десятки гаубиць в зоні відповідальності “Азову”.

Як наголосили оборонці, попри складність ділянки, нетипове переміщення противника та важку евакуацію поранених через щільність дронів, операція показала високу ефективність. Втрата цього району змусила російські війська шукати альтернативні маршрути та вкотре відкласти плани із захоплення Донецької області.

Нагадаємо, під час другого етапу контрнаступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області українські військові звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве.