У Добропіллі, Білицькому та селищі Водянському ще 269 заявників отримають сертифікат за зруйноване житло (перелік адрес)

Зруйнований будинок у Добропіллі, 2025 рік. Архівне фото: Вільне Радіо

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2 жовтня 2026 року комісія розглянула 325 заяв жителів Добропілля, Білицького та селища Водянського щодо компенсації за зруйноване житло. За 269 заявами власники нерухомості отримають сертифікат на нове житло. Ще за 21 заяві відмовили у компенсації через невідповідність наданих даних. Повний перелік адрес публікуємо нижче.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 2 жовтня 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації. Зокрема її отримають мешканці таких будинків:

№24А у провулку Санаторному в Добропіллі;

№15 по вулиці Театральній у Добропіллі;

№30 по вулиці Залізничній у Добропіллі;

№34 по вулиці Залізничній у Добропіллі;

№28 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№34 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№30 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№33 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№34 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№39 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№45 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№18 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№24 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№35 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№37 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№13 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№22 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№26 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№27 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№21а по вулиці Травневій у Добропіллі;

№63 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№91 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№105 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№115 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№119 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№127 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№25 по вулиці Франка Івана у Добропіллі;

№35 по вулиці Франка Івана у Добропіллі;

№3 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№6 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№8 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№13 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№24 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№35 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№37 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№39 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№1 на проспекті Шевченка у Добропіллі;

№12 на проспекті Шевченка у Добропіллі;

№13 на проспекті Шевченка у Добропіллі;

№8 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№12 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№17 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№18 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№27 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№11 по вулиці Ременного у Добропіллі;

№3 по вулиці Будівельній у Білицькому;

№16 по вулиці Парковій у Білицькому;

№38 по вулиці Парковій у Білицькому;

№27 по вулиці Миру у Білицькому;

№36 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№46 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№42 по вулиці Праці у Білицькому;

№7 по вулиці Перемоги у Білицькому;

№1 по вулиці Харківській у Білицькому;

№3 по вулиці Романа Шухевича у Білицькому;

№27 по вулиці Романа Шухевича у Білицькому;

№8 по вулиці Шкільній у Водянському;

№31 по вулиці Центральній у Водянському;

№3 по вулиці Дружби у Водянському;

№6 по вулиці Дружби у Водянському;

№4А у провулку Широкому в Добропіллі;

№18 по вулиці Федора Чабана у Білицькому;

№12 по вулиці Шкільній у Водянському;

№15 по вулиці Центральній у Водянському.

Крім цього, посадовці заявили, що погодили компенсаційні сертифікати за знищені приватні будинки у Добропіллі, Білицькому, Світлому, Водянському та Чернігівці. Однак, адрес не уточнили.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами:

‪+38 (075) 112-69-01;

+38 (075) 112-69-02;

+38 (075) 112-69-03.

Нагадаємо, попереднього разу комісія при Добропільській міській ВА розглядала заяви 25 вересня 2026 року. Тоді місцевим погодили 247 сертифікатів.