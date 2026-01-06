Наслідки російських ударів по Донеччині за 5 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Ще 1592 удари по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція протягом доби 5 січня. Атаки були спрямовані не лише на лінію фронту, де триває російський наступ, а й по порівняно віддалених від боїв населених пунктах регіону. Не обійшлося без втрат серед цивільних, відомо про загибель людини в Добропіллі.

Поліція фіксувала влучання по п’яти містах та селищу

У поліції повідомляють, що за добу 5 січня під вогнем були міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ і Миколаївка, а також селище Новодонецьке.

По Добропіллю росіяни скинули дві 250-кілограмові авіабомби — загинула одна цивільна людина, пошкоджені шість приватних будинків.

Унаслідок дронових атак у Краматорську постраждала будівля бізнес-центру.

Дрони загарбників били й по Дружківці, там руйнувань зазнав один багатоквартирний будинок.

У Миколаївці постраждав один об’єкт інфраструктури.

Загалом унаслідок обстрілів, підрахували в поліції, пошкоджені 12 цивільних об’єктів, з них шість — це житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнює, що від ранку 5 січня по ранок 6 січня влучання фіксували у Святогірську, де був зруйнований будинок, та Різниківці Сіверської громади, де постраждав ще один будинок.

На Донеччині за добу фіксували 94 атаки, майже половину — на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували дев’ять разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ поблизу Надії, Зарічного та у напрямках Дробишевого, Ставків і Лимана;

на Слов’янському напрямку окупанти провели сім атак поблизу Свято-Покровського, Пазеного та Закітного. Сили оборони відбили атаки, уточнюють у Генштабі;

на Костянтинівському напрямку росіяни провели 21 атаку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки.

найбільше атак було на Покровському напрямку : українським військовим вдалося відбити 43 штурми у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка.

на Олександрівському напрямку росіяни провели 14 атак у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Січневе, Олександроград, Соснівка та у напрямку Іванівки.

Нагадаємо, за останній місяць 2025 року з підконтрольної частини Донецької області вдалося евакуювати загалом приблизно 4,5 тисячі цивільних мешканців. Ці показники, хоч і зросли у порівнянні з листопадом, залишаються одними з найнижчих за 2025 рік. Попри російські обстріли й наступ, евакуація у регіоні поступово уповільнюється.