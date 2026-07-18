Зруйновані будинки у Добропіллі. Фото: hromadske

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Через постійні удари російської армії жителі Добропілля змушені самотужки ховати загиблих при дорогах і біля церкви, оскільки ритуальні служби більше не можуть заїжджати до міста. Водночас тут майже не працює цивільна інфраструктура: закрилися магазини, немає лікарів, а зарядити телефони та попрати речі люди можуть у “пункті незламності”.

Про це йдеться у репортажі hromadske.

За інформацією журналістів, через безпекову ситуацію ритуальні служби більше не заїжджають до Добропілля, тож місцевим жителям доводиться самостійно ховати загиблих.

Місцевий житель Олександр розповів журналістам, що біля магазину “Ландиш” уже зʼявилися три могили при дорозі. Ще одного загиблого поховали біля церкви.

“Хоронять прямо тут: замотали в простирадло, викопали яму та й захоронили”, — розповідає Олександр у коментарі виданню.

За словами чоловіка, одного із загиблих довелося поховати після того, як його тіло почали розтягувати безпритульні собаки.

Зруйнована цивільна інфраструктура у Добропіллі. Фото: hromadske

Як зазначає видання, через постійні російські удари в Добропіллі майже перестала працювати цивільна інфраструктура.

“Ворог використовує тактику руйнації. Руйнує кожну цеглину, кожну будівлю. Засоби ураження, тобто можливості десь щось бомбити, знищувати, поступово отримують більше дистанції. Якщо колись він застосовував КАБи на 5-15 км, то зараз — 10, 30 і 40 км, є КАБи, які на 100 км залітають”, — розповідає Володимир Назаренко, т.в.о. командира 4 батальйону “Сила Свободи” 4 бригади НГУ “Рубіж”.

У місті закрилися всі магазини, гуманітарну допомогу майже не завозять, а єдиним місцем, де місцеві можуть набрати питну воду, залишається бювет.

Будинки у Добропіллі. Фото: hromadske

Попри це, у місті продовжує працювати “Пункт незламності”. Там жителі можуть зарядити телефони, випрати речі та отримати допомогу, хоча доставляти туди пальне для генераторів стає дедалі складніше.

Лікарів у Добропіллі також не залишилось, тому поранених евакуюють військові. За словами волонтера Євгена Навроцького, інколи люди змушені чекати на допомогу годинами.

“На [вулиці] Першотравневій дрон влучив у жінку років за 60. Дві години лежала, поки хлопці їхали й підібрали її”, — каже Євген.

За даними місцевої влади, ще в березні 2026 року в Добропіллі залишалися близько 900 жителів. Нині точна кількість людей, які досі перебувають у місті, невідома. Але дітей, як уточнює місцева влада, у місті не залишилося.

У травні двох неповнолітніх, чиї батьки загинули внаслідок удару російського дрона, евакуювали з Добропілля військові.

Зруйновані будинки у Добропіллі. Фото: hromadske

За даними аналітичного проєкту DeepState, Добропілля від лінії фронту відділяють приблизно 10 кілометрів. Нині російські війська зробили місто одним із головних напрямків наступу на півдні Донеччини.

Армія РФ регулярно атакує Добропілля керованими авіабомбами, артилерією та FPV-дронами. Через це місто зазнає масштабних руйнувань, а більшість жителів, які залишилися, майже не виходять із підвалів.

Нагадаємо, жителям Добропільської громади погодили ще 163 житлові сертифікати за зруйноване житло. Найбільше компенсацій отримають власники осель у Добропіллі. За якими адресами погодили виплати — розповіли в матеріалі.