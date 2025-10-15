У Добропіллі деблокували з-під завалів тіло людини після авіаудару 14 жовтня

Наслідки російської атаки у Добропіллі 14 жовтня 2025-го. Фото: ДСНС Донеччини

Надзвичайникам вдалося деблокувати з-під завалів тіло людини після російської атаки по Добропіллю вчора, 14 жовтня. Роботи виконували під загрозою повторних атак.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там кажуть, що 14 жовтня війська країни-агресорки завдали авіаудару по приватному сектору в Добропіллі. Через атаку зазнав руйнувань житловий будинок. Під завалами будівлі опинилася людина.

Під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт рятувальники дістали з-під уламків тіло чоловіка.

Надзвичайники уточнили, що роботи виконували під загрозою повторних російських обстрілів. Їх неодноразово доводилося призупиняти. Фахівці розібрали близько 500 кг зруйнованих будівельних конструкцій.

Наразі роботи офіційно завершили.

“Цей злочин — чергове свідчення цинічної тактики ворога, який свідомо нищить цивільну інфраструктуру та забирає життя мирних жителів”, — написали у ДСНС.

Нагадаємо, ще 1920 атак з боку російських окупаційних військ зафіксували правоохоронці 14 жовтня на підконтрольній частині Донецької області. Удари росіяни спрямували на 11 населених пунктів та лінію фронту. Вкотре не обійшлося без загибелі й поранення цивільних мешканців.