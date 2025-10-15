Підтримати
У Добропіллі деблокували з-під завалів тіло людини після авіаудару 14 жовтня (деталі)

Богдан Комаровський
Читати російською

Надзвичайникам вдалося деблокувати з-під завалів тіло людини після російської атаки по Добропіллю вчора, 14 жовтня. Роботи виконували під загрозою повторних атак.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області. 

Там кажуть, що 14 жовтня війська країни-агресорки завдали авіаудару по приватному сектору в Добропіллі. Через атаку зазнав руйнувань житловий будинок. Під завалами будівлі опинилася людина. 

У Добропіллі деблокували з-під завалів тіло людини після авіаудару 14 жовтня
Наслідки російської атаки у Добропіллі 14 жовтня 2025-го. Фото: ДСНС Донеччини

Під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт рятувальники дістали з-під уламків тіло чоловіка.

Надзвичайники уточнили, що роботи виконували під загрозою повторних російських обстрілів. Їх неодноразово доводилося призупиняти. Фахівці розібрали близько 500 кг зруйнованих будівельних конструкцій.

У Добропіллі деблокували з-під завалів тіло людини після авіаудару 14 жовтня
Наслідки російської атаки у Добропіллі 14 жовтня 2025-го. Фото: ДСНС Донеччини

Наразі роботи офіційно завершили. 

“Цей злочин — чергове свідчення цинічної тактики ворога, який свідомо нищить цивільну інфраструктуру та забирає життя мирних жителів”, — написали у ДСНС.

У Добропіллі деблокували з-під завалів тіло людини після авіаудару 14 жовтня
Наслідки російської атаки у Добропіллі 14 жовтня 2025-го. Фото: ДСНС Донеччини

Нагадаємо, ще 1920 атак з боку російських окупаційних військ зафіксували правоохоронці 14 жовтня на підконтрольній частині Донецької області. Удари росіяни спрямували на 11 населених пунктів та лінію фронту. Вкотре не обійшлося без загибелі й поранення цивільних мешканців.

