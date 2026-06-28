Перерозподіл коштів у програмі підтримки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Кількість жителів Добропільської громади, які потребують матеріальної допомоги після поранень від вибухонебезпечних предметів, а також через тяжкі чи онкологічні захворювання, зросла більш ніж удвічі. Через це місцева влада вирішила внести зміни до комплексної програми “Громада Вами опікується”. Фінансування цього напряму збільшили на 240 тисяч гривень. Кошти перерозподілили з іншої статті програми.

Про такі зміни журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Добропільської міської військової адміністрації.

Згідно з документом, фінансування матеріальної допомоги окремим категоріям громадян збільшили на 240 тисяч гривень — до 450 тисяч гривень. Йдеться про виплати людям, які:

отримали поранення внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;

мають онкологічні захворювання;

тяжко хворіють;

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У військовій адміністрації пояснили, що кошти довелося перерозподілити через збільшення кількості людей, які потребують такої допомоги. Якщо спочатку виплати були розраховані на 14 отримувачів, то тепер їх планують надати 30 людям.

Водночас у програмі зменшили фінансування одноразової матеріальної допомоги людям похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах. На цей напрям тепер передбачили 390 тисяч гривень, що на 240 тисяч гривень менше, ніж раніше.

У документі зазначають, що таке рішення ухвалили через зменшення кількості потенційних отримувачів допомоги. Якщо раніше кошти були розраховані на 63 людей, то після змін — на 39. Крім того, станом на дату підготовки розпорядження частину запланованих коштів не використали — залишок становив 30 тисяч гривень.

Зміни внесли до комплексної програми “Громада Вами опікується” на 2026 рік, щоб перерозподілити бюджет відповідно до актуальних потреб жителів громади.

Раніше ми повідомляли, що переселенців з Добропільської громади на Київщині запрошують на прийом правозахисників “Права на захист”. Правозахисники можуть допомогти з питаннями щодо компенсації за зруйноване житло, житлових сертифікатів, відновлення документів, питань ВПО, соціальних і пенсійних виплат, а також спадкових справ.