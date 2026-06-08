Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Влада Добропільської громади збільшила видатки на матеріальну допомогу військовим до Дня Захисників і Захисниць України — зі 150 тис. до 230 тис. грн. Виплати по 10 тис. грн отримають 23 захисники та захисниці.

Відповідні зміни до програми “Громада Вами опікується”, яка діє в Добропільській громаді, викладені у розпорядженні №2635. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Додаткові 80 тис. грн вдалося залучити після того, як витрати на санаторно-курортне лікування ветеранів та членів сімей загиблих перевели на обласний бюджет.

Зекономлені таким чином 630 тис. грн перерозподілили на п’ять заходів підтримки військових, громадян, зниклих безвісти за особливих обставин, та їхніх рідних. Йдеться, зокрема, про допомогу на спорудження пам’ятників — на ці завдання направили додаткові 100 тис. грн.

Нагадаємо, в Добропільській громаді продовжує діяти комплексна програма підтримки мешканців “Громада Вами опікується”. Це місцева ініціатива, яка передбачає грошову допомогу жителям громади, зокрема тим, хто постраждав через війну, опинився у складних життєвих обставинах або вимушено виїхав з території громади.

Журналісти Вільного Радіо писали в окремій статті, що передбачає програма та як можна звернутися за виплатами.