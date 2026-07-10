У Добропільській громаді погодили компенсації за зруйноване житло ще 150 мешканцям: які адреси

Будинок у Добропіллі, що зазнав руйнувань внаслідок обстрілу міста. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Профільна комісія при Добропільській міській військовій адміністрації 10 липня опрацювала ще 208 заяв від мешканців громади, які намагаються отримати компенсацію за свої зруйновані будинки й квартири. Цього разу позитивні рішення комісії отримали 150 заявників — їм погодили надання житлових сертифікатів. Водночас 58 людям відмовили або призупинили їхні звернення. Розповідаємо, яких адрес стосуються позитивні рішення комісії.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 10 липня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Комісія визнала, що власники нерухомості за наступними адресами можуть отримати житлові сертифікати:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 18;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 32;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 18;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 37;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 18;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 37;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 44;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 39;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 19;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 33;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 11;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 3;

місто Добропілля, вулиця Банкова, будинок 24;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 34;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 18;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 20;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33а;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 24;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 14;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 30;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 41;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 43;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 109;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 115;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;

місто Добропілля, вулиця міста-героя України Маріуполя, будинок 16;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 26;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 37;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 8;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 11;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 10;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 31;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 8;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 18;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 20;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 6;

селище Світле, вулиця Перемоги, будинок 7;

приватні будинки у населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Світле, сел. Водянське, селище Чернігівка.

132 сертифікати погодили на підставі технічних звітів, а ще 18 — після дистанційного обстеження.

П’ять заяв відхилили через невідповідність наданих даних. Ще 53 заяви призупинили для пошуку додаткової інформації.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, у Центрі надання адміністративних послуг Добропільської громади у зв’язку зі щорічними відпустками персоналу протягом двох тижнів не буде доступна частина послуг. Від 13 по 24 липня громадяни не зможуть реєструвати речові права на нерухомість, а також потрапити на особисті прийоми у Дніпрі.