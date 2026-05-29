Добропілля у травні 2026 року. Фото: бригада "Рубіж"

Профільна комісія при міській військовій адміністрації розглянула 218 заяв на компенсацію за зруйноване житло в Добропільській громаді. За результатами засідання 150 заявникам схвалили видачу житлових сертифікатів, вісьмом відмовили, ще 60 звернень — призупинили. Ділимось, яких адрес стосується позитивне рішення комісії.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 29 травня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Так, 29 травня нерухомість, розташовану за наступними адресами, в Добропільській громаді визнали зруйнованою:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 44;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 46;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 18;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 37;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 18;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 1;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 39;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 7;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 34;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 41;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 4;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 20;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 7;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 3;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 30;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Квіткова, будинок 5;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 24;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 109;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 26;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 32;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 11;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

приватні будинки у населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Світле, сел. Шевченко, с. Ганнівка, сел. Водянське;

селище Світле, вулиця Перемоги, будинок 7.

25 сертифікатів видали після дистанційного обстеження, а ще 125 — на підставі технічних звітів.

Водночас вісім заяв 29 травня відхилили: комісія зазначила, що причиною є невідповідність наданих даних. 60 заяв призупинили для пошуку додаткової інформації.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, під час попереднього засідання, яке провели 22 травня, профільна комісія погодила компенсації 147 мешканцям Добропільської громади. Журналісти Вільного Радіо вже писали, про які адреси тоді йшлося.