Школа. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Добропільська міська ВА затвердила новий план трансформації мережі закладів освіти громади. Один із них перепрофілюють в академічний ліцей, а ще не менше шести закладів — стануть гімназіями (з початковими підрозділами). Чотири школи планують ліквідувати, ще чотири — припинять існування, якщо не наберуть достатньої кількості учнів.

Реформу проводять відповідно до програми “Нова українська школа”: від 1 вересня 2027 року гімназії забезпечуватимуть базову середню освіту по 9 клас, після чого учні зможуть продовжити навчання в академічному ліцеї.

“План трансформації мережі закладів освіти громади та створення ліцею, що забезпечуватиме здобуття повної загальної середньої освіти з 01 вересня 2027 року в новій редакції” від 24 квітня 2026 року журналісти Вільного Радіо знайшли на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Згідно з поточними планами, до 1 вересня 2027 року Добропільський НВК “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів — дошкільний навчальний заклад” перепрофілюють у профільний академічний ліцей.

У гімназії з початковими підрозділами (згідно з реформою НУШ, там навчання триває від 1 по 9 клас) без додаткових умов планують перепрофілювати шість закладів освіти:

Добропільський НВК “Гімназія — загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Добропільської міської ради (до 1 вересня 2026-го);

Добропільський комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 (до 1 вересня 2027-го);

НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — ліцей м. Добропілля Донецької області (до 1 вересня 2027-го);

НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 — дошкільний навчальний заклад” Добропільської міської ради (до 1 вересня 2027-го);

Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 (до 1 вересня 2027-го);

Добропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 (до 1 вересня 2027-го).

Перепрофілювання на гімназію з початковим підрозділом або ліквідація до 1 вересня 2027-го чекають на ще чотири заклади. Влада громади ухвалюватиме рішення залежно від кількості учнів:

Добропільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 6 стане гімназією в тому випадку, якщо матиме здобувачів освіти. Якщо не матиме — заклад ліквідують;

Святогорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів стане гімназією, якщо матиме здобувачів освіти, а також якщо середня наповненість класів не опуститься нижче 10 людей. За недотримання однієї з умов — ліквідація;

Світлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів стане гімназією, якщо матиме здобувачів освіти, а також якщо середня наповненість класів не опуститься нижче 10 людей. В іншому разі школу чекає ліквідація;

Білицький комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 8 стане гімназією, якщо матиме здобувачів освіти, а також якщо середня наповненість класів не опуститься нижче 10 людей. За недотримання однієї з умов — ліквідація.

Водянську ЗОШ І-ІІІ ступенів №11, Ганнівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, Білицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 та Добропільський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад”, — ці заклади влада громади до 1 вересня 2027 року планує ліквідувати без додаткових умов.

Також у плані трансформації освіти, про який йдеться, є заходи, які втілять у випадку стабілізації безпекової ситуації у Добропільській громаді та загалом на Донеччині. В такому разі планують облаштувати укриття цивільного захисту в закладах освіти, забезпечити їх охороною, організувати безоплатний доступ до інтернету та гаряче харчування для учнів, налагодити підвезення здобувачів освіти і педагогів, а також створити пансіон для тих, хто навчатиметься у профільному ліцеї.

Нагадаємо, у лютому 2026 року в департаменті освіти і науки Донецької ОДА змінився директор — ним став колишній очільник Бахмутського центру профтехосвіти Ігор Гаєвий. Після призначення перед освітянином поставили низку завдань, зокрема оптимізацію мережі закладів, збереження кадрів і підготовку до повоєнного відновлення. Як саме в департаменті планують виконувати ці задачі та яку ситуацію з освітою ми маємо наразі, Ігор Гаєвий особисто розповів журналістам Вільного Радіо.