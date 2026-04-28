Добропільська міська ВА затвердила новий план трансформації мережі закладів освіти громади. Один із них перепрофілюють в академічний ліцей, а ще не менше шести закладів — стануть гімназіями (з початковими підрозділами). Чотири школи планують ліквідувати, ще чотири — припинять існування, якщо не наберуть достатньої кількості учнів.
Реформу проводять відповідно до програми “Нова українська школа”: від 1 вересня 2027 року гімназії забезпечуватимуть базову середню освіту по 9 клас, після чого учні зможуть продовжити навчання в академічному ліцеї.
“План трансформації мережі закладів освіти громади та створення ліцею, що забезпечуватиме здобуття повної загальної середньої освіти з 01 вересня 2027 року в новій редакції” від 24 квітня 2026 року журналісти Вільного Радіо знайшли на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.
Згідно з поточними планами, до 1 вересня 2027 року Добропільський НВК “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів — дошкільний навчальний заклад” перепрофілюють у профільний академічний ліцей.
У гімназії з початковими підрозділами (згідно з реформою НУШ, там навчання триває від 1 по 9 клас) без додаткових умов планують перепрофілювати шість закладів освіти:
Перепрофілювання на гімназію з початковим підрозділом або ліквідація до 1 вересня 2027-го чекають на ще чотири заклади. Влада громади ухвалюватиме рішення залежно від кількості учнів:
Водянську ЗОШ І-ІІІ ступенів №11, Ганнівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, Білицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 та Добропільський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад”, — ці заклади влада громади до 1 вересня 2027 року планує ліквідувати без додаткових умов.
Також у плані трансформації освіти, про який йдеться, є заходи, які втілять у випадку стабілізації безпекової ситуації у Добропільській громаді та загалом на Донеччині. В такому разі планують облаштувати укриття цивільного захисту в закладах освіти, забезпечити їх охороною, організувати безоплатний доступ до інтернету та гаряче харчування для учнів, налагодити підвезення здобувачів освіти і педагогів, а також створити пансіон для тих, хто навчатиметься у профільному ліцеї.
Нагадаємо, у лютому 2026 року в департаменті освіти і науки Донецької ОДА змінився директор — ним став колишній очільник Бахмутського центру профтехосвіти Ігор Гаєвий. Після призначення перед освітянином поставили низку завдань, зокрема оптимізацію мережі закладів, збереження кадрів і підготовку до повоєнного відновлення. Як саме в департаменті планують виконувати ці задачі та яку ситуацію з освітою ми маємо наразі, Ігор Гаєвий особисто розповів журналістам Вільного Радіо.