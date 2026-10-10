Компенсації за зруйноване житло в Добропільській громаді: адреси

Зруйнований будинок у Добропіллі, 2025 рік. Архівне фото: Вільне Радіо

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9 жовтня 2026 року комісія розглянула 324 заяви від жителів Добропільської громади на компенсацію за зруйноване житло за програмою “єВідновлення”. За 274 заявами погодили житлові сертифікати, ще 43 залишили на розгляді через брак інформації, а за сімома відмовили. Повний перелік адрес публікуємо нижче.

Про погодження виплати компенсацій журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії при Добропільській міській військовій адміністрації від 9 жовтня 2026 року.

За якими адресами погодили житлові сертифікати

За результатами розгляду технічних звітів комісія погодила 204 житлові сертифікати. Компенсацію зможуть отримати власники приватних будинків і квартир у багатоквартирних будинках.

У Добропіллі:

будинок № 5 на вулиці Героїв Крут;

будинки № 35 і № 39 на вулиці Незалежності;

будинки № 34 і № 36 на вулиці Залізничній;

будинки № 28 і № 34 на вулиці Гагаріна;

будинки № 30, № 33, № 34, № 35, № 36, № 38, № 39 і № 43 на вулиці Олександра Лі;

будинки № 24, № 31, № 33, № 33А, № 35 і № 37 на вулиці Котляревського;

будинки № 22, № 26 і № 29 на вулиці Луганського;

будинки № 21, № 21А, № 67, № 91, № 105, № 109, № 115, № 117, № 125 і № 127 на вулиці Травневій;

будинки № 23, № 27, № 29 і № 35 на вулиці Івана Франка;

будинки № 3, № 6, № 8, № 13, № 21, № 24, № 25, № 33, № 35, № 36, № 37 і № 39 у мікрорайоні Молодіжному;

будинки № 4, № 12, № 16 і № 18 на проспекті Шевченка;

будинки № 8, № 11, № 12, № 18, № 20, № 27 і № 31 у мікрорайоні Сонячному;

будинки № 11 і № 15 на вулиці Ременного.

У Білицькому:

будинок № 1 у провулку Вільному;

будинки № 36 і № 40 на вулиці Парковій;

будинки № 13 і № 15 на вулиці Миру;

будинки № 5, № 25, № 37 і № 40 на вулиці Праці;

будинок № 16 на вулиці Федора Чабана;

будинок № 39 на вулиці Незалежності.

У Водянському:

будинки № 6 і № 20 на вулиці Шкільній;

будинок № 31 на вулиці Центральній.

Крім цього, сертифікати погодили власникам приватних будинків у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Святогорівці та Ганнівці. Конкретних адрес цих будинків у рішенні не вказали.

Ще 70 житлових сертифікатів погодили за актами дистанційного обстеження. Йдеться про такі адреси:

У Добропіллі:

будинок № 4 на вулиці Новій;

будинок № 23 на вулиці Котляревського.

У Білицькому:

будинок № 10 на вулиці Парковій;

будинок № 7 на вулиці Перемоги.

У Водянському:

будинки № 15 і № 21 на вулиці Центральній.

Також компенсацію погодили власникам приватних будинків у Добропіллі, Білицькому, Світлому, Водянському, Ганнівці, Святогорівці, Чернігівці, Шевченку та Новому Донбасі. Адреси цих будинків у рішенні не уточнили.

Чому розгляд частини заяв призупинили

Розгляд 43 заяв на компенсацію призупинили через брак інформації. Комісія збирає фото та відеоматеріали зруйнованого житла, а також дані дистанційного зондування Землі. Для цього фахівці надсилають запити до Державного земельного кадастру, Міністерства оборони України та Державного космічного агентства України.

Ще за сімома заявами у компенсації відмовили через невідповідність наданих даних.

Куди надсилати додаткові документи

Якщо комісії знадобляться додаткові документи, її фахівці самі зв’яжуться із заявником. Надсилати документи потрібно лише після такого звернення — у Viber на номер, з якого надійшло повідомлення.

Запити на додаткові документи надходитимуть із таких номерів:

(075)112-68-90;

(075)112-68-91;

(075)112-68-92;

(075)112-68-93;

(075)112-68-94;

(075)112-68-95;

(075)112-68-97;

(075)112-68-98.

Консультацій за цими номерами не надають. Із питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді можна телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами:

(075)112-69-01;

(075)112-69-02;

(075)112-69-03.

Повідомлення про час і спосіб обстеження житла надсилають на електронну пошту або номер телефону, які заявник вказав в інформаційному повідомленні.

Нагадаємо, минулого разу заяви на виплати за зруйноване житло в Добропільській громаді розглядали 2 жовтня 2026 року. Тоді за 269 заявами власникам нерухомості погодили видачу сертифікатів, ще за 21 відмовили у компенсації через невідповідність наданих даних.