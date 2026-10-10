Компенсації за зруйноване житло в Добропільській громаді: адреси

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9 жовтня 2026 року комісія розглянула 324 заяви від жителів Добропільської громади на компенсацію за зруйноване житло за програмою “єВідновлення”. За 274 заявами погодили житлові сертифікати, ще 43 залишили на розгляді через брак інформації, а за сімома відмовили. Повний перелік адрес публікуємо нижче.
Про погодження виплати компенсацій журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії при Добропільській міській військовій адміністрації від 9 жовтня 2026 року.
За результатами розгляду технічних звітів комісія погодила 204 житлові сертифікати. Компенсацію зможуть отримати власники приватних будинків і квартир у багатоквартирних будинках.
У Добропіллі:
У Білицькому:
У Водянському:
Крім цього, сертифікати погодили власникам приватних будинків у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Святогорівці та Ганнівці. Конкретних адрес цих будинків у рішенні не вказали.
Ще 70 житлових сертифікатів погодили за актами дистанційного обстеження. Йдеться про такі адреси:
У Добропіллі:
У Білицькому:
У Водянському:
Також компенсацію погодили власникам приватних будинків у Добропіллі, Білицькому, Світлому, Водянському, Ганнівці, Святогорівці, Чернігівці, Шевченку та Новому Донбасі. Адреси цих будинків у рішенні не уточнили.
Розгляд 43 заяв на компенсацію призупинили через брак інформації. Комісія збирає фото та відеоматеріали зруйнованого житла, а також дані дистанційного зондування Землі. Для цього фахівці надсилають запити до Державного земельного кадастру, Міністерства оборони України та Державного космічного агентства України.
Ще за сімома заявами у компенсації відмовили через невідповідність наданих даних.
Якщо комісії знадобляться додаткові документи, її фахівці самі зв’яжуться із заявником. Надсилати документи потрібно лише після такого звернення — у Viber на номер, з якого надійшло повідомлення.
Запити на додаткові документи надходитимуть із таких номерів:
Консультацій за цими номерами не надають. Із питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді можна телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами:
Повідомлення про час і спосіб обстеження житла надсилають на електронну пошту або номер телефону, які заявник вказав в інформаційному повідомленні.
Нагадаємо, минулого разу заяви на виплати за зруйноване житло в Добропільській громаді розглядали 2 жовтня 2026 року. Тоді за 269 заявами власникам нерухомості погодили видачу сертифікатів, ще за 21 відмовили у компенсації через невідповідність наданих даних.