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Випускники шкіл Добропільської громади, які мають статус дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, зможуть отримати одноразову грошову допомогу після завершення навчання. Розповідаємо, куди звертатися по виплату та які документи підготувати.

Про підписання документа та умови програми журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження в.о. начальника Добропільської міської військової адміністрації Ігоря Кудрі.

Хто та скільки може отримати

Програма поширюється на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням, виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу або проживають у малих групових будинках. Йдеться про тих, хто завершуватиме навчання у школах Добропільської громади у 2026 або 2027 роках.

Після отримання документа про базову або повну загальну середню освіту передбачені два види одноразової підтримки:

Одноразова грошова допомога — у розмірі шести прожиткових мінімумів для людей відповідного віку станом на 1 січня року випуску. Якщо випускнику виповнюється 18 років у місяці випуску, суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для дітей віком від 6 до 18 років. Кошти мають нарахувати впродовж 60 днів після отримання атестата або свідоцтва.

Для довідки: Компенсація на одяг і взуття — за бажанням випускника у розмірі не менш ніж 16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для довідки: Згідно з нормами податкового законодавства України, неоподатковуваний мінімум доходів громадян нині становить 17 грн. Тобто компенсація на одяг та взуття не може бути меншою за 272 грн.

Окремо програмою передбачили захист прав випускників минулих років, які не змогли вчасно отримати виплати через непередбачувані обставини — зокрема бойові дії або стихійне лихо. У таких випадках допомогу нараховуватимуть відповідно до чинного законодавства.

Як оформити допомогу

Служба у справах дітей Добропільської міської ради щороку до 15 жовтня формує попередні списки потенційних отримувачів допомоги на наступний рік та передає їх до відділу освіти.

Гроші перераховуватимуть у безготівковій формі на банківські рахунки одержувачів. Для отримання виплат потрібно подати заяву на ім’я керівника закладу освіти та пакет документів, зокрема:

копії паспорта та ідентифікаційного коду;

документи, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

копію свідоцтва або атестата;

банківські реквізити (IBAN).

У заяві також потрібно підтвердити, що таку ж допомогу в інших закладах освіти заявник не отримував.

Нагадаємо, влада Добропілля планує підтримати 12 родин зниклих безвісти військових у 2026 році та заклала на це кошти в місцевому бюджеті.