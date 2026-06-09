Влада Добропілля планує підтримати 12 сімей зниклих безвісти військових у 2026-му: скільки на це є грошей

Родини зниклих безвісти. Ілюстративне фото: Pixabay

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У Добропільській громаді знайшли гроші, аби підтримати більше родини зниклих безвісти військових — зможуть 12, а не дві сімʼї. Загалом на ініціативу з місцевого бюджету спрямують 300 тисяч гривень. Розповідаємо, звідки зʼявилося додаткове фінансування.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Добропільської МВА.

За документом, у 2026 році на підтримку сімей зниклих безвісти за особливих обставин з місцевого бюджету спрямують 300 тисяч гривень. Усього таку підтримку зможуть отримати 12 родин військових — по 25 тисяч гривень кожна.

Зазначимо, що на початку цього року місцева влада могла профінансувати ініціативу всього на 50 тисяч гривень — цих грошей вистачило б на дві родини. Однак гроші знайшли після того, як витрати на санаторно-курортне лікування ветеранів та членів сімей загиблих профінансували з обласного бюджету.

Фінансування програми перерозподілили між іншими напрямками — допомога військовим, ветеранам війни, родинам загиблих та зниклих безвісти оборонців Добропільської громади. Усього йдеться про 630 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Добропільській громаді продовжує діяти комплексна програма підтримки мешканців “Громада Вами опікується”. Це місцева ініціатива, яка передбачає грошову допомогу жителям громади, зокрема тим, хто постраждав через війну, опинився у складних життєвих обставинах або вимушено виїхав з території громади.