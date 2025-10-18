У додатку “Резерв+” тепер можуть отримати відстрочку батьки дітей з інвалідністю (інструкція)

Підтримайте Вільне Радіо
Батьки дітей з інвалідністю з 18 жовтня 2025 року можуть отримати відстрочку через додаток “Резерв+”. Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах і надає результат запитувачу. Розповідаємо, як отримати відстрочку і що робити, якщо додаток видає помилку.
Про нову функцію в “Резерв+” повідомили у Міністерстві оборони України.
Послугою можуть скористатися батьки неповнолітньої дитини з інвалідністю, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.
У випадках, коли обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може подати запит на відстрочку через “Резерв+”. Головною умовою залишається чинна інформація про інвалідність у системі Міністерства соціальної політики України.
Для оформлення відстрочки необхідно мати такі документи:
Для початку слід мати останню версію додатка “Резерв+”. Його можна оновити в AppStore або Google Play.
Далі необхідно авторизуватися і натиснути на головному екрані на три крапки внизу екрана. Потім обрати “Подати запит на відстрочку” і натиснути на необхідну відстрочку.
Сповіщення про результат запиту надійде на смартфон.
Якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність, додаток може відмовити у відстрочці.
У такому разі радять зайти в електронний кабінет людини з інвалідністю та оновити дані там.
Інформацію також можна оновити особисто у ЦНАПах, органах соціального захисту населення або Пенсійному фонді України.
Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, — повторіть запит пізніше.
