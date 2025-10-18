У додатку “Резерв+” тепер можуть отримати відстрочку батьки дітей з інвалідністю (інструкція)

У додатку “Резерв+” тепер можуть отримати відстрочку батьки дітей з інвалідністю. Ілюстративне фото: Міністерство оборони України

Батьки дітей з інвалідністю з 18 жовтня 2025 року можуть отримати відстрочку через додаток “Резерв+”. Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах і надає результат запитувачу. Розповідаємо, як отримати відстрочку і що робити, якщо додаток видає помилку.

Про нову функцію в “Резерв+” повідомили у Міністерстві оборони України.

Послугою можуть скористатися батьки неповнолітньої дитини з інвалідністю, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.

У випадках, коли обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може подати запит на відстрочку через “Резерв+”. Головною умовою залишається чинна інформація про інвалідність у системі Міністерства соціальної політики України.

Для оформлення відстрочки необхідно мати такі документи:

свідоцтво про народження або ID-картка дитини;

реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини;

пенсійне посвідчення;

медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);

довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);

реєстраційний номер облікової картки платника податків одного з батьків;

витяг про зареєстроване місце проживання.

Як батькам дітей з інвалідністю подати запит на відстрочку через додаток “Резерв+”

Для початку слід мати останню версію додатка “Резерв+”. Його можна оновити в AppStore або Google Play.

Далі необхідно авторизуватися і натиснути на головному екрані на три крапки внизу екрана. Потім обрати “Подати запит на відстрочку” і натиснути на необхідну відстрочку.

Сповіщення про результат запиту надійде на смартфон.

Що робити, якщо додаток “Резерв+” не отримав відстрочку

Якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність, додаток може відмовити у відстрочці.

У такому разі радять зайти в електронний кабінет людини з інвалідністю та оновити дані там.

Інформацію також можна оновити особисто у ЦНАПах, органах соціального захисту населення або Пенсійному фонді України.

Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, — повторіть запит пізніше.

Раніше, ми розповідали про нову функцію у застосунку “Дія”, яка дозволить українцям фіксувати запити державних органів до їхньої інформації в держреєстрах та надсилати сповіщення з деталями про кожен наданий доступ.