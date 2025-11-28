У Донецькій області формують каталог релокованих підприємств. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Донецька обласна державна адміністрація почала формувати каталог бізнесу, який був вимушений релокуватися за межі регіону в більш безпечні частини країни. Обласна влада уточнює, що дані потрібні для кращої підтримки евакуйованих підприємств.

Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.

Для того, аби додати суб’єкт господарювання до каталогу, потрібно заповнити анкету на платформі Google Forms. Вона доступна за посиланням, заповнити потрібно до 20 грудня.

Там потрібно поділитись назвою бізнесу, місцем реєстрації та релокації, контактами у соціальних мережах, контактними даними та іншою інформацією.

У Донецькій ОДА пояснюють, що каталог допоможе популяризувати роботу підприємств регіону на нових територіях, відновити втрачені комунікації та налагодити взаємодію з органами влади, потенційними партнерами, клієнтами та інституціями підтримки.

Окрім того, інструмент має сприяти залученню фінансової підтримки для розвитку бізнесу в нових умовах.

Підприємцям, які мають питання щодо заповнення форми, адміністрація пропонує писати на електронну адресу:

Нагадаємо, влада Донеччини надала ще трьом підприємствам регіону статус “критично важливих”. Вони зверталися до посадовців, аби підтвердити свою значущість для області.