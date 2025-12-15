Система оповіщення повітряної тривоги. Ілюстративне фото: Українське радіо

В Україні має запрацювати новий підхід до оголошення повітряних тривог — порайонне оповіщення. Це має скоротити тривалість таких сигналів у громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Втім, нововведення не торкнеться Донецької області.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що рятувальники разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Це допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози.

На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер її розширять й на інші області.

Глава уряду заявила, що цей підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог, особливо у прифронтових громадах. Так, наприклад, у Дніпропетровській області деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог, а на Сумщині час тривог скоротився на 50 днів.

Водночас у Харківській області час без тривог скоротився більш ніж на місяць у деяких громадах.

“Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах. Крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд, що підвищує оперативність реагування”, — розповіла Свириденко.

Нагадаємо, ще 1873 удари по підконтрольній частині Донецької області зафіксували правоохоронці протягом 14 грудня. Вони стверджують, що під атаками була не лише лінія фронту, а й житлові квартали 10 населених пунктів регіону. Там не обійшлося без жертв серед цивільних, найбільше — у Дружківці.