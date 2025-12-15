Наслідки російських атак у Донецькій області за 14 грудня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Ще 1873 удари по підконтрольній частині Донецької області зафіксували правоохоронці протягом 14 грудня. Вони стверджують, що під атаками була не лише лінія фронту, а й житлові квартали 10 населених пунктів регіону. Там не обійшлося без жертв серед цивільних, найбільше — у Дружківці.

Загиблі й поранені були у Дружківці, Сергіївці та Водянському

Під вогнем протягом 14 грудня перебували міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Святогірськ і Слов’янськ, селище Водянське, села Ганнівка та Сергіївка. Про це повідомляють у поліції.

У Дружківці через атаки загарбників загинула одна людина, ще одна — зазнала поранень. Пошкоджені чотири багатоквартирні та два приватні будинки, заклад освіти та два авто.

По Сергіївці росіяни били дронами — поранена одна людина, пошкоджені транспортні засоби.

У селищі Водянське, яке в Покровському районі, поранені двоє цивільних.

Ще у чотирьох містах Донеччини після влучань є руйнування, але обійшлося без жертв серед цивільних:

по Слов’янську росіяни били трьома 250-кілограмовими авіабомбами — пошкоджені адмінбудівлі та авто;

через удар FPV-дроном у Святогірську постраждало поштове відділення;

по Краматорську також били БпЛА — зазнав руйнувань багатоквартирний будинок, а також нежитлове приміщення;

у Миколаївці постраждав об’єкт інфраструктури.

Руйнувань за добу зазнали 28 цивільних об’єктів, з яких вісім — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив, що під вогнем був і фронтовий Сіверськ.

На Донеччині тривали бої на всіх напрямках

як повідомляє у зведенні за добу 14 грудня Генеральний штаб ЗСУ, на Лиманському напрямку росіяни атакували 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне;

на Слов’янському напрямку Силам оборони України вдалося відбити сім атак, росіяни намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного;

одне боєзіткнення ЗСУ фіксували у районі Часового Яру на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку було 24 атаки біля Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 атак у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили ще 17 атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне.

Нагадаємо, 14 грудня у Берліні пройшли п’ятигодинні перемовини між українською та американською делегацією. Представник останньої, Стів Віткофф, за підсумками зустрічі заявив про “значний прогрес” у питанні завершення війни, а президент Зеленський заявляє про готовність України відмовитися від прагнень до НАТО.