У "Донецькоблгазі" спростували інформацію про призупинку подачі газу в Краматорську

Повідомлення, яке поширюють в соціальних мережах щодо нібито призупинки подачі газу в Краматорську. Фото: АТ "Донецькоблгаз"

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У соціальних мережах поширюють інформація про те, що у Краматорську нібито повністю відключили газопостачання. Однак фахівці спростовують цю інформацію.

Про це йдеться у зверненні АТ “Донецькоблгаз”.

До своєї публікації там додали скриншот із дописом одного із користувачів Facebook, який стверджує, що відсьогодні у Краматорську відключили світло, воду та газ. Останнє компанія спростовує та зазначає: інформація не відповідає дійсності.

“Так, фронт сьогодні небезпечно близько до Краматорська та Слов’янська. Російські війська регулярно пошкоджують газові мережі, через що без газу можуть тимчасово залишатися окремі будинки, вулиці або частина споживачів. Але говорити про відключення від газопостачання всього Краматорська — неправильно”, — наголошують в “Донецькоблгазі”.

Там запевнили, що фахівці продовжують працювати на своїх місцях. Зокрема, аварійно-відновлювальні бригади виїжджають на пошкодження та, щойно дозволяє безпекова ситуація, ремонтують мережі й повертають газ абонентам, які залишилися без нього внаслідок обстрілів.

“Централізоване газопостачання Краматорська не припинено. Газ продовжують отримувати мешканці як Краматорська, так і Слов’янська. Поширювати твердження про відключення від газу цілого міста, коли це не відповідає дійсності, — щонайменше провокативно. Особливо зараз, коли будь-яка неперевірена інформація дуже швидко розходиться соціальними мережами”, — резюмували у компанії.

Нагадаємо, 24 вересня під час атаки на Краматорськ російські війська вчергове пошкодили будівлю компанії “Донецькоблгаз”. Водночас серед працівників ніхто не постраждав.