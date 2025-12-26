У Донецьку чоловік зайшов у супермаркет і відкрив безладну стрілянину: чим усе закінчилося

У Донецьку 25 грудня 2025 року чоловік зайшов у супермаркет та відкрив безладну стрілянину. Скриншот відео з окупаційних джерел

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Увечері 25 грудня 2025 року в один із супермаркетів Петровського району окупованого Донецька зайшов чоловік із пакетом. Згодом він дістав із нього автомат Калашникова й відкрив безладну стрілянину по прилавках та в бік людей. Розповідаємо деталі інциденту в захопленому місті.

Про подію повідомляють окупаційні джерела.

Працівники магазину та покупці намагалися втекти, пригинаючись, щоб не потрапити під вогонь. Представники окупаційних псевдоправоохоронних органів запевняють, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Псевдополіцейські затримали стрільця. Його подальша доля залишається невідомою. Мотиви нападу, особу чоловіка та інші подробиці окупаційна влада не повідомляє.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донецької області влада загарбників визнала, що на тисячу працездатних жителів припадає 857 непрацездатних. Більшість із них — люди пенсійного віку.