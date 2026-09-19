У Донецьку, Макіївці та ще низці міст т.з. “ДНР” 18 вересня 2026 року стався блекаут через удар по енергосистемі

Донецьк в ніч на 19 вересня 2026 року під час блекауту. Фото: Telegram/Типичный Донецк

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У ніч з 18 на 19 вересня 2026 року у Донецьку, Макіївці та кількох не названих містах тимчасово окупованої частини Донеччини стався блекаут. Причиною називають удар по енергосистемі, але у ЗСУ про такий удар не повідомляли. Станом на обід 19 вересня відновити електропостачання в усіх оселях загарбникам не вдалося.

Увечері 18 вересня 2026 року Telegram-канали з окупованої частини Донеччини повідомили, що у Донецьку та ще кількох містах фейкової республіки зникло світло. Згодом стало відомо, що без електропостачання залишилася й Макіївка.

Місцеві публікували відео з перепадами напруги перед відключенням електропостачання. Протягом усієї ночі Донецьк був знеструмлений.

Вже вранці 19 вересня з’явилося уточнення від самоназваного “прем’єр-міністра ДНР” Андрія Черткова, що світло зникло через удар по енергосистемі.

“Наші енергетики провели безсонну ніч. У результаті чергової атаки ворога на енергосистему Республіки у більшості муніципалітетів сталися відключення електроенергії та перепади напруги. Зі зрозумілих причин ми не оприлюднюємо конкретну інформацію щодо об’єктів та графіків відновлення. Але щойно ситуація це дозволила, фахівці приступили до ліквідації наслідків та підключення споживачів”, — заявив Андрій Чертков.

Зазначимо, на момент написання матеріалу командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді та пресслужба СБС не звітували про удари по тимчасово окупованій частині Донеччини.

Станом на ранок 19 вересня відновлювальні роботи у фейковій республіці ще тривають.

Нагадаємо, тим часом у фейкові республіці тривають незаконні вибори. Верховна Рада ухвалила документ, у якому закликає парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї засудити наміри Росії провести псевдовибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України.