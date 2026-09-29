У ДонОВА за місяць-півтора сподіваються евакуювати всіх літніх та маломобільних мешканців області

Евакуація маломобільних людей з Краматорської громади, вересень 2026-го. Фото: з відео ГУНП Донеччини

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Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що від початку року вже вдалося розселити у безпечніших регіонах України 837 маломобільних мешканців Донеччини. Він висловив сподівання, що протягом місяця-півтора з області вдасться вивезти не лише всіх інших мешканців, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, але і літніх людей.

Про це Вадим Філашкін 28 вересня заявив у телеефірі.

Маломобільних громадян на підконтрольній частині регіону залишається 1 256. Загалом людей похилого віку — ще 37 141.

“Тільки з початку року було безкоштовно розселено 837 наших маломобільних людей у більш безпечних містах України. Я висловлюю слова вдячності всім благодійним організаціям за допомогу, за підтримку. Всім очільникам областей, які приймають наших людей… Тільки 37 141 людина похилого віку залишається ще в області, 1 256 людей — це люди маломобільні. Ми працюємо у цьому напрямку. Сподіваюсь, що найближчі місяць-півтора всіх людей похилого віку та маломобільних ми вивеземо у більш безпечні міста нашої країни”, — заявив Вадим Філашкін.

Він уточнив, що після відмови “Лікарів без кордонів” заїздити до Краматорська й Слов’янська для евакуації поранених, ці функції перебрали на себе поліція й ДСНС.

Також Вадим Філашкін прокоментував стан підготовки регіону до опалювального сезону і закликав мешканців частково зруйнованих будинків виїхати, адже їм не вийде подавати тепло після погіршення погоди.

“Ми зробили все можливе для того, щоб підготувати до опалювального сезону. Але у зв’язку з такою величезною кількістю обстрілів, величезна кількість будинків зруйнована чи пошкоджена. На жаль, у деяких будинках [таких] ще залишаються люди. Ці будинки ми не зможемо підключити до газо- і водопостачання, адже половини будинку немає. І ми з цими людьми працюємо і надалі

Зробили величезну кількість роботи щодо ремонту наших котелень. Величезна кількість обсягів паливно-мастильних матеріалів знаходиться в безпечних містах, так званих схронів”, — повідомив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, напередодні у ДонОВА заявили, що в Донецькій області станом на 23 вересня до холодів підготували вже 1 532 об’єкти ЖКГ: це 91% від запланованого у громадах, де безпекова ситуація дозволяє проводити підготовку до холодів. Водночас у ДонОВА ще не розкрили, де саме у регіоні буде централізоване опалення.