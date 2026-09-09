У Дружківській громаді погодили 155 заяв на компенсації за знищене житло, загалом — вже майже півтори тисячі

Дружківка у червні 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У середу, 9 вересня, профільна комісія при Дружківській міській ВА погодила житлові компенсації ще 155 заявникам із громади. Знищення їхнього житла внаслідок війни вдалося офіційно підтвердити, тому вони отримають сертифікати на нову нерухомість.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Стосовно ще 34 заяв під час згаданого засідання у міській ВА вирішили поновити розгляд.

Загальна кількість погоджених заяв на компенсації за зруйноване житло у громаді за 2026 рік вже досягла 1 107 на 1 909 758 933 гривень (майже 2 мільярди).

Водночас загалом від початку дії програми у громаді вже погодили 1445 заяв на отримання житлових сертифікатів на загальну суму 2 350 895 996 грн, уточнили у Дружківській міській ВА.

Перелік визнаних знищеними багатоквартирних будинків Дружківської громади, власники нерухомості в яких можуть отримати компенсації, доступний на сайті ВА за посиланням. За інформацією стосовно роботи програми “єВідновлення” у громаді можна звернутися на гарячу лінію Управління житлового та комунального господарства міської ради:

099 735 01 30

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо вже розповідали, як отримати компенсацію за зруйновану оселю та що треба знати про ці процедури.