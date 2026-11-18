Зруйнований будинок у Дружківці. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Домівки ще 196 заявників у Дружківській громаді визнали знищеними та погодили компенсації в межах державної програми “єВідновлення”. Разом із тим посадовці поновили розгляд відшкодування для низки людей.

Про це повідомили у Дружківській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що 18 листопада спеціалізована комісія провела чергове засідання, на якому розглядала заяви щодо компенсації за знищене житло на території Дружківської громади. За результатами зібрання посадовці ухвалили такі рішення:

196 заяв — погодили на отримання компенсації за знищене житло у вигляді житлових сертифікатів;

71 заява — поновили розгляд.

Зазначимо, що в останньому випадку фахівці знову повернулися до вивчення документів та обставин за програмою “єВідновлення” після того, як призупиняли розгляд раніше. На це могла вплинути відсутність повного пакета паперів або ж даних у реєстрі чи потреба в додаткових експертизах.

За даними посадовців, у 2026 році в Дружківській громаді погодили 2 698 заяв на компенсацію за зруйноване житло. Водночас від початку дії державної програми — 3036.

Нагадаємо, влада Дружківки приймає заяви на виплати багатодітним родинам громадам, які нині мешкають в безпечніших регіонах. Сума такої підтримки — 10 тисяч гривень, а фінансують ініціативу коштом місцевого бюджету.