Руйнування в Дружківці, лютий 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Житло ще 233 заявників у Дружківській громаді визнали знищеними та погодили компенсації в межах державної програми “єВідновлення”. Разом із тим посадовці поновили розгляд відшкодування для низки людей.

Про це повідомили у Дружківській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що 25 листопада спеціалізована комісія провела чергове засідання, на якому розглядала заяви щодо компенсації за знищене житло на території Дружківської громади. За результатами зібрання посадовці ухвалили такі рішення:

233 заяви — погодили на отримання компенсації за знищене житло у вигляді житлових сертифікатів;

107 заяв — поновили розгляд.

Зазначимо, що в останньому випадку фахівці знову повернулися до вивчення документів та обставин за програмою “єВідновлення” після того, як призупиняли розгляд раніше. На це могла вплинути відсутність повного пакета паперів або ж даних у реєстрі чи потреба в додаткових експертизах.

За даними посадовців, у 2026 році в Дружківській громаді погодили 2 931 заяву на компенсацію за зруйноване житло. Водночас від початку дії державної програми — 3 269.

Нагадаємо, у восьми громадах Краматорського та Покровського районів Донеччини не можуть провести частину бюджетних платежів. Через це громади чекають на оплату ремонтів пошкодженого житла, закупівлі пального, матеріалів та інших робіт і послуг. Загалом ідеться майже про 200 платежів на суму близько 19,5 мільйона гривень.