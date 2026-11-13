У Дружківській громаді ще 22 багатоповерхівки визнали знищеними, загалом — вже понад сто

Евакуація з Дружківки, червень 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

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Вперше за місяць у Дружківській громаді оновили офіційний перелік багатоквартирних будинків, які офіційно визнали зруйнованими. Туди додали ще 19 адрес у Дружківці та 3 — в Олексієво-Дружківці. Розповідаємо, хто з мешканців отримав можливість податися на компенсації за програмою “єВідновлення”.

Оновлений перелік визнаних знищеними багатоквартирних будинків опублікували у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Так, у переліку з’явилися будинки за наступними адресами:

Дружківка, вул. Індустріальна, 24;

Дружківка, вул. Машинобудівників, 60;

Дружківка, вул. Нью-Йоркська, 20;

Дружківка, вул. Соборна, 36;

Дружківка, вул. Князя Ярослава Мудрого, 38;

Дружківка, вул. Вартових неба, 17;

Дружківка, вул. Вартових неба, 65;

Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, 77;

Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, 79;

Дружківка, вул. Козацька, 88;

Дружківка, вул. Козацька, 95;

Дружківка, вул. Козацька, 98;

Дружківка, вул. Козацька, 100;

Дружківка, вул. Космонавтів, 11;

Дружківка, вул. Космонавтів, 12;

Дружківка, вул. Космонавтів, 13;

Дружківка, вул. Космонавтів, 42;

Дружківка, вул. Французька, 54;

Дружківка, вул. Французька, 56;

Олексієво-Дружківка, вул. Володимира Федорова, 3;

Олексієво-Дружківка, вул. Садова, 1;

Олексієво-Дружківка, вул. Сєдова, 5.

Всі ці будинки визнані зруйнованими повністю, тому на компенсації мають право мешканці квартир у всіх під’їздах за даними адресами.

Загалом у Дружківській громаді офіційно підтвердили руйнування внаслідок бойових дій вже 109 багатоповерхівок. Найбільше, 92, у самій Дружківці.

У Дружківській міській ВА нагадали, що власники квартир у визнаних зруйнованими будинках отримують право на житловий сертифікат у межах державної програми “єВідновлення”.

“Якщо інформацію про знищене майно ще не внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, спочатку необхідно подати відповідне повідомлення. Якщо відомості вже внесені до Реєстру, достатньо обрати послугу компенсації за знищений об’єкт, перевірити дані та надіслати заяву”, — пояснили у Дружківській міській ВА.

Отриманий сертифікат можна використати для придбання нового житла. Подати заяву на отримання компенсації можна через застосунок “Дія”. Журналісти Вільного Радіо писали інструкцію, як це зробити.

Для додаткових звернень від громадян у військової адміністрації є офіційна електронна пошта:

Нагадаємо, влада Дружківки приймає заяви на виплати багатодітним родинам громадам, які нині мешкають в безпечніших регіонах. Сума такої підтримки — 10 тисяч гривень, а фінансують ініціативу коштом місцевого бюджету. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, які документи потрібні та куди їх подавати.