Відключення світла. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Фахівці продовжують ремонтувати понівечені внаслідок російських ударів енергосистеми у Дружківській громаді. Однак, там виявили більші пошкодження, ніж очікували раніше. Тож повернути світло 4 грудня не зможуть.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

Там запевнили, що наразі тривають ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури. Під час обстеження фахівці знайшли серйозніші технічні проблеми, ніж очікували.

Внаслідок цього 4 грудня подачу електроенергії в громаді не зможуть відновити.

“Попри складні умови, комунальні служби працюють безперервно. Задіяні альтернативні джерела електропостачання для забезпечення подачі тепла до осель, а також здійснення водопостачання за графіком”, — зазначили у ВА.

У відомстві також закликали місцевих не втручатися у роботу системи теплопостачання та не зливати воду з батарей. Такі дії можуть спричинити серйозні наслідки для всієї мережі, кажуть у військовій адміністранції.

“Система опалення — це замкнена гідравлічна мережа, у якій підтримується необхідний тиск. У разі зливу теплоносія в окремих квартирах у трубах утворюються повітряні пробки, падає загальний тиск, стояки розбалансовуються, а котли можуть автоматично зупинитися для уникнення аварії. У нинішніх умовах це призведе до повної зупинки роботи котелень, а для їх повторного запуску буде потрібен час, додаткові ресурси й стабільне електроживлення”, — пояснили фахівці.

Нагадаємо, внаслідок російських атак по українській енергетичній інфраструктурі станом на ранок 4 грудня на Донеччині знеструмлені понад 60 тисяч споживачів. Це найбільший показник по всій Україні.