Евакуація дітей з Дружківки, 2025 рік. Ілюстративне фото: Дружківська МВА

Станом на середину січня 2026 року у Дружківській громаді залишилися 212 дітей у 178 родинах. Загалом із 15 серпня 2025 року з громади евакуювали 1993 дитини з 1508 родин.

Про ситуацію з евакуацією розповів начальник Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков.

“Особливу увагу приділили перебігу обов’язкової евакуації дітей — темі, яка викликає найбільше хвилювання та відповідальності. До цієї надзвичайно важливої роботи залучені підрозділи поліції, служби з надзвичайних ситуацій, евакуаційна група “Білі Янголи”, органи обласної та місцевої влади й благодійні організації”, — написав Андрій Панков.

Нагадаємо, у Дружківській громаді працюють п’ять “пунктів незламності” і для місцевих жителів також планують відкрити ще два такі пункти.