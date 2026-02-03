Евакуація з Дружківки. Фото: ДСНС Донеччини

На тлі загострення безпекової ситуації, а також погіршення погоди жителів Дружківської громади закликали поділитись інформацією про літніх та маломобільних мешканців, яким може бути потрібна допомога з евакуацією. Цим людям обіцяють супровід до безпечних місць з кращими умовами перебування.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

“Особливе занепокоєння викликає становище самотніх людей похилого віку та маломобільних осіб, які не мають змоги самостійно подолати виклики та потребують евакуації до безпечних місць із належними та стабільними умовами перебування.

Якщо вам відомо про таких людей, які потребують допомоги, просимо звертатися на гарячу лінію штабу з евакуації та залишати свої контактні дані для зворотного зв’язку й подальшого супроводу”, — закликали у Дружківській міській ВА.

Повідомити про людей, які можуть потребувати евакуації, але не можуть звернутися за нею самостійно, можна за наступними номерами:

+380 99 227 23 87

+380 50 183 51 01

Нагадаємо, комунальники Дружківки закликають жителів багатоповерхівок не втручатися в систему опалення. Зокрема, не зливати воду з радіаторів або ж відкривати засувки на трубах без узгодження.