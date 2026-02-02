Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Комунальники Дружківки закликають жителів багатоповерхівок не втручатися в систему опалення. Зокрема, не зливати воду з радіаторів або ж відкривати засувки на трубах без узгодження.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

Працівники комунальних підприємств Дружківки звернулися до мешканців багатоповерхівок, аби ті утрималися від самовільного втручання у внутрішньобудинкову систему опалення. Вони закликають, зокрема, не зливати воду з радіаторів.

Також місцевих просять не закривати та не відкривати засувки на трубах опалення в підвалах своїх будинків у випадках аварійних ситуацій. Для цього потрібне узгодження з фахівцями, а отримати його можна за цими номерами телефонів:

ВО “ДТМ” — +38 (050) 474-54-96;

КП “Комсервіс” — +38 (099) 353-41-88.

Що передувало

Раніше голова Дружківської МВА Андрій Панков розповідав, що внаслідок російських обстрілів зазнали пошкоджень магістральні та внутрішньоквартальні теплотраси. Ситуацію також ускладнюють перепади температури — окремі ділянки мереж почали розморожуватися — це призвело до прориві.

“У зруйнованих та покинутих квартирах батареї, прихоплені морозом, почали відтавати й масово виходити з ладу. Наразі без опалення залишаються декілька багатоквартирних будинків, і, на жаль, за минулу ніч їх кількість зросла”, — зазначав посадовець.

Ключовою умовою стабілізації ситуації, на думку влади Дружківки, стане безперешкодний доступ аварійних та слюсарних бригад до квартир. Що натомість закликають робити місцевим мешканцям — розповідали в окремому матеріалі.

Нагадаємо, як живе прифронтова Дружківка у січні 2026-го журналісти Вільного Радіо показували в репортажі.