Руйнування в Дружківці, червень 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У громаді оновили перелік багатоквартирних будинків, які профільна комісія визнала зруйнованими. До них загалом додали ще девʼять адрес у Дружківці та Олексієво-Дружківці. Тепер власники цього житла можуть податися на компенсації за програмою “єВідновлення”.

Про це повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації.

Так, до переліку додали такі адреси:

Дружківка, вул. Вартових неба, 3;

Дружківка, вул. Космонавтів, 26;

Дружківка, вул. Космонавтів, 47;

Дружківка, вул. Побратимська, 2;

Дружківка, вул. Соборна, 13;

Дружківка, вул. Соборна, 22;

Олексієво-Дружківка, вул. Володимира Федорова, 14;

Олексієво-Дружківка, вул. Володимира Федорова, 17;

Олексієво-Дружківка, вул. О.Тихого, 127.

Оскільки ці будинки визнали зруйнованими повністю, власники квартир у всіх підʼїздах можуть подати заяви на компенсації у вигляді житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”. Зробити це можна через “Дію”.

“Якщо інформацію про знищене майно ще не внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, спочатку необхідно подати відповідне повідомлення. Якщо відомості вже внесені до Реєстру, достатньо обрати послугу компенсації за знищений об’єкт, перевірити дані та надіслати заяву”, — пояснили у Дружківській міській ВА.

Подані документи розглядатиме місцева комісія з обстеження житла. На це в неї буде 30 днів. Якщо комісія ухвалить позитивне рішення, житловий сертифікат сформується в “Дії”. Та, перш ніж купувати нове житло за сертифікатом, власникам потрібно буде припинити право власності на зруйноване. Це можна буде зробити в нотаріуса або ЦНАПі.

Раніше ми розповідали, що жителям Дружківської громади погодили ще 233 заяви на компенсації за зруйноване житло. Водночас посадовці поновили розгляд відшкодування для низки людей.