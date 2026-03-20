Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

20 березня 2026 року місто залишилося без світла через ремонтні роботи. Утім, до вечора електропостачання планують відновити.

Про це повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації.

Інформація про тимчасове знеструмлення в Дружківці зʼявилася на офіційному каналі місцевої МВА об 11:18. Імовірно, у цей час місто вже залишилося без електропостачання. Утім, як ідеться в повідомленні, обмеження тимчасове — орієнтовно до 17:00 світло мають повернути.

Нагадаємо, Дружківка опинилася серед населених пунктів регіону, які постраждали від російських ударів 19 березня. У місті пошкоджень зазнали приватна оселя й цивільне авто.