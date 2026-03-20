Наслідки обстрілів у Донецькій області за 19 березня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

За добу російські військові завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 612 ударів із різних видів зброї, повідомляє поліція. Влучання фіксували як на лінії фронту, так і в житлових кварталах регіону. Серед цивільних, попередньо, ніхто не загинув. Втім, не обійшлося без поранених.

У Краматорську, Костянтинівці та Добропіллі є поранені

Як повідомляє поліція, 19 березня російські війська атакували 10 населених пунктів регіону: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селище Райгородок, села Добропілля, Зелене та Осикове.

По Краматорську росіяни вдарили безпілотником “Ланцет” — поранені двоє цивільних, пошкоджене авто.

У Костянтинівці російський FPV-дрон влучив на приватне подвір’я, поранень зазнала одна людина, постраждав будинок. Ще одна людина поранена у Добропіллі, по місту били FPV-дроном, там також зазнав руйнувань автомобіль.

У низці інших населених пунктів за 19 березня також фіксували наслідки влучань, які призвели до руйнування цивільної інфраструктури:

у Слов’янську FPV-дрон пошкодив приватний будинок;

у Миколаївці пошкоджені три багатоквартирні будинки та адміністративна будівля;

у Дружківці постраждали приватна оселя та цивільне авто;

в Райгородку зазнало руйнувань комунальне підприємство;

на село Зелене Криворізької громади російські військові скинули 250-кілограмову авіабомбу — там зруйнований приватний будинок.

Загалом за добу 19 березня руйнувань на Донеччині зазнали 17 цивільних об’єктів, з них сім — житлові будинки. Це підрахунки поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що під вогнем також була Андріївка (адміністративний центр Андріївської громади).

ЗСУ відбили 30 штурмів на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували 18 разів, намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у бік Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви, Твердохлібового та Корового Яру;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Діброви, Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки;

у районі Малинівки та в бік Костянтинівки російські сили двічі намагалися покращити своє становище на Краматорському напрямку ;

російські військові провели 25 атак на Костянтинівському напрямку у бік Костянтинівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки та Степанівки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 30 штурмів армійців країни-агресорки у бік Нового Донбасу, Родинського, Мирнограда, Білицького, Сухецького, Покровська, Гришиного, Котлиного, Удачного, Новопідгородного та Новопавлівки;

окупанти атакували дев’ять разів на Олександрівському напрямку у бік Січневого, Соснівки, Красногірського та Злагоди.

Нагадаємо, евакуаційний екіпаж гуманітарної місії “Проліска” потрапив під вогонь із дрона в Дружківській громаді: внаслідок вибуху боєприпасу є поранені, одна людина загинула. Це сталося зранку 20 березня в Олексієво-Дружківці Дружківської громади.