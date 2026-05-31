У неділю, 31 травня, жителі Дружківки залишаться без водопостачання через відсутність надходження води до міста. Подачі не буде ані ранкової, ані вечірньої.

Про це повідомили у Виробничому управлінні водопровідно-каналізаційного господарства.

Наразі невідомо, коли саме водопостачання відновлять. Воду обіцяють подати після усунення проблеми.

Мешканцям рекомендують заздалегідь зробити запас води для побутових потреб.

