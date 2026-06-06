Дружківка тимчасово без води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У суботу, 6 червня 2026 року, жителі Дружківки залишаться без ранкової та вечірньої подачі води через відсутність надходження води до міста.

Про це повідомили у місцевому управлінні водопровідно-каналізаційного господарства.

За інформацією установи, водопостачання призупинили через відсутність надходження води до міста. Обмеження діятимуть до усунення причин перебоїв.

Про відновлення подачі води та подальший режим водопостачання обіцяють повідомити додатково.

Жителів міста просять заздалегідь запасатися водою.

Нагадаємо, у Дружківській міськраді уклали договір на розроблення стратегії розвитку громади до 2027 року з перспективою до 2030-го. Раніше обраний підрядник уже виконував подібні проєкти.