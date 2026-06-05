Стела на в'їзді в Дружківку. Фото: УГС

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Виконавчий комітет Дружківської міської ради уклав договір на розроблення стратегії розвитку громади на період до 2027 року з перспективою до 2030-го. Виконавець — київський підприємець Данило Метельський. Розповідаємо, що про нього відомо та які роботи він має виконати.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі публічних закупівель Prozorro.

Договір підписали 29 травня 2026 року. Виконавець має шість місяців — до кінця листопада — щоб розробити стратегію та план заходів із її реалізації.

Роботу виконуватимуть у два етапи. Спочатку потрібно зібрати інформацію: який вигляд зараз має громада, які об’єкти зруйновані, скільки людей виїхали й куди, які підприємства перенесли роботу в інші міста. Паралельно триватиме опитування самих мешканців і тих, хто евакуювався до Кропивницького, Одеси, Дніпра, Києва та інших міст.

На другому етапі на основі зібраних даних розроблять план конкретних заходів. Його винесуть на публічне обговорення онлайн, після чого підготують фінальні документи.

Стратегія відновлення міста має охоплювати не лише фізичну відбудову — дороги, будинки, комунікації. Вона також має передбачати, як місто підтримуватиме зв’язок із мешканцями, які зараз живуть в інших містах чи країнах: як їх інформувати, надавати їм адміністративні послуги онлайн тощо.

Зазначимо, громади Донеччини розробляють стратегії навіть в умовах активних бойових дій — без цього документа складніше залучати додаткове фінансування й підтримувати роботу закладів, які продовжують функціонувати в евакуації.

Що відомо про виконавця

За даними аналітичної системи YouControl, Данило Метельський зареєстрований у Києві — в гуртожитку на вулиці Олександри Екстер (раніше — Марини Цвєтаєвої). ФОП відкрив у листопаді 2018 року.

Основний вид діяльності — “інша професійна, наукова та технічна діяльність”. Серед додаткових напрямків — консультування з питань комерційної діяльності, дослідження кон’юнктури ринку, зв’язки з громадськістю, освіта, дизайн. Тобто профіль відповідає характеру замовлення.

Попри те, що свою діяльність як ФОП Метельський провадить уже понад сім років, заробляти, судячи з даних YouControl, він почав лише торік. Весь його прибуток становлять державні замовлення: у 2025 році він заробив 60 тисяч гривень за консультації щодо розробки стратегії розвитку Білоцерківської громади, а вже цьогоріч — 250 тисяч за підготовку такого ж документа для Дружківської громади.

Раніше ми публікували фоторепортаж про те, який вигляд має Дружківка у червні 2026-го.