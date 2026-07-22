Офіс Українського Червоного Хреста у Дружківці після російської атаки. Фото опублікували у пресслужбі організації

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Через російський обстріл Дружківки на Донеччині постраждала будівля офісу Дружківської міської організації Українського Червоного Хреста. Через руйнування робота організації ускладнена, там потрібно провести ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі Українського Червоного Хреста.

У приміщенні вибиті вікна, пошкоджені вхідні двері, замки та меблі. Ніхто з працівників та волонтерів організації внаслідок атаки не постраждав, зазначили в Українському Червоному Хресті.

Там засудили атаки на цивільну інфраструктуру в Україні та уточнили, що команда продовжить роботу.

“Ми категорично засуджуємо атаки на цивільну інфраструктуру та гуманітарні об’єкти. Такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Попри постійну небезпеку та загрози обстрілів, команда Українського Червоного Хреста продовжує працювати, підтримуючи українців”, — підкреслили в організації.

Нагадаємо, екіпаж “Білий Янгол” та волонтери напередодні змогли вивести пішки людей через “кіл-зону” у віддалених районах Дружківки. Евакуаційна група пережила три хвилі КАБів, а на виїзді з міста натрапила на російську міну — довелося викликати підмогу, яка стала мішенню для дронів. Попри це, всіх цивільних вдалося вивезти у безпеку.