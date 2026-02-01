У Дружківці на пожежі 1 лютого врятували двох людей: що відомо

Пожежа у Дружківці, 1 лютого 2026 року. Фото: ДСНС Донецької області

1 лютого у Дружківці надзвичайникам вдалося врятували жінку та чоловіка на пожежі. Займання сталося з побутових причин в одній з багатоповерхівок міста.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що 1 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Дружківці. Вогонь виник у квартирі на восьмому поверсі однієї з багатоповерхівок міста.

На місці події фахівці під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці врятували двох людей — чоловіка та жінку. Рятувальники вивели постраждалих на свіже повітря.

Загалом надзвичайникам вдалося ліквідувати пожежу на площі 45 квадратних метрів. У коментарі журналістам Вільного Радіо речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін уточнив, що це було побутове загоряння.

Причини та обставини вже встановлюють відповідні фахівці.

Нагадаємо, під час чергового удару по Дружківці війська країни-агресорки пошкодили пожежно-рятувальну частину. Це вже друга атака на місцеву будівлю ДСНС за останній тиждень. Серед надзвичайників ніхто не постраждав.