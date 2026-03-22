Дружківка, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Тривають ремонтні роботи на електромережах у Дружківці. Через це місто тимчасово залишилося без електропостачання. Водночас комунальники анонсували вечірню подачу води для мешканців.

Про це повідомили у Дружківській міській військовій адміністрації з посиланням на диспетчерські служби.

За інформацією диспетчера регіональних електромереж, у місті відсутнє електропостачання через ремонтні роботи. Їх планують продовжити і завтра, 23 березня 2026 року. Світло обіцяють відновити після завершення робіт.

Водночас у комунальники повідомили, що 22 березня о 16:00 відновили подачу води на багатоповерхові будинки.

Раніше жителів попереджали, що ранкову подачу води скасують. Станом на 9-ту ранку вода надходила лише до мікрорайону Яківлівка.

Нагадаємо, що три будинки у Слов’янську та Краматорську залишаться без газу наступного тижня. Донецькоблгаз попередив мешканців про планові роботи з системою газопостачання.