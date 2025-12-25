Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Дружківці на Донеччині — без послуг електропостачання через ремонтні роботи. В одному з районів міста світла немає через бойові дії.

Про це повідомили на сайті Дружківської міської військової адміністрації.

Місцева влада попередила, що 25 грудня, у четвер, з 9:00 до 14:00 електропостачання не буде в усьому місті. Після проведення аварійно-відновлювальних робіт світло обіцяють повернути.

Також комунальники уточнили, що в мікрорайоні Верхня Гаврилівка світла немає через бойові дії. Коли там відновлять подачу електроенергії поки невідомо.

Нагадаємо, днями росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами. У кількох регіонах були екстрені знеструмлення.